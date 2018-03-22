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СБУ задержала на границе жительницу Крыма
22 марта 2018, 19:39 • 136 • В России
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска «Каланчак» бывшего военнослужащего ВМС ВС Украины. Женщина пыталась выехать из Крыма на территорию соседнего государства.
Задержанная была объявлена в розыск военной прокуратурой Украины. Фото: с сайта ssu.gov.ua
- Бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального Штаба ВСУ, - сообщает сайт Службы безопасности Украины, - и была объявлена в розыск военной прокуратурой.
Украинские спецслужбы узнали, что женщина выезжает из Крыма для переоформления документов, и задержали ее во время пересечения границы.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напоминаем, что по сообщению украинских СМИ, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.
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