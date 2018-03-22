СБУ задержала на границе жительницу Крыма

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска «Каланчак» бывшего военнослужащего ВМС ВС Украины. Женщина пыталась выехать из Крыма на территорию соседнего государства.

Задержанная была объявлена в розыск военной прокуратурой Украины. Фото: с сайта ssu.gov.ua

- Бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального Штаба ВСУ, - сообщает сайт Службы безопасности Украины, - и была объявлена в розыск военной прокуратурой.

Украинские спецслужбы узнали, что женщина выезжает из Крыма для переоформления документов, и задержали ее во время пересечения границы.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, что по сообщению украинских СМИ, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.