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СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

22 октября 2019, 18:24  •  151 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
РИА Новости
 

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в пресс-релизе.

Экс-замминистра и чиновников двух госпредприятий подозревают в действиях против интересов Украины в пользу зарубежной компании. 

«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше $16,5 млн», — сообщили в СБУ.

Таким образом, на счета фиктивных оффшорных предприятий был перечислен авансовый платёж в размере более $8,2 млн.

При этом оборудование на Украину поставлено не было.

По информации Интерфакс-Украина, речь идёт о Юрии Бровченко, занимавшем должность замглавы Минэкономразвития страны с июля 2016 по сентябрь 2019 года.

В конце августа в аэропорту Киева задержали экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатырёву, в отношении которой расследуется дело о завладении чужим имуществом.

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