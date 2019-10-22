|
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
22 октября 2019, 18:24 • 151 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в пресс-релизе.
Экс-замминистра и чиновников двух госпредприятий подозревают в действиях против интересов Украины в пользу зарубежной компании.
«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше $16,5 млн», — сообщили в СБУ.
Таким образом, на счета фиктивных оффшорных предприятий был перечислен авансовый платёж в размере более $8,2 млн.
При этом оборудование на Украину поставлено не было.
По информации Интерфакс-Украина, речь идёт о Юрии Бровченко, занимавшем должность замглавы Минэкономразвития страны с июля 2016 по сентябрь 2019 года.
В конце августа в аэропорту Киева задержали экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатырёву, в отношении которой расследуется дело о завладении чужим имуществом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2019, 20:24
|
16 октября 2019, 22:54
|
21 октября 2019, 16:39
|
22 октября 2019, 05:39
|
16 октября 2019, 09:54
|
18 октября 2019, 17:09
|
16 октября 2019, 04:54