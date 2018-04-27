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СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещённых российских телеканалов

27 апреля 2018, 12:09  •  121 • Украина
Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещённых в стране российских телеканалов, сообщает пресс-служба ведомства.
 
© Пресс-служба президента Украины
 

«Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещённых каналов, используя нелегальное программное обеспечение.

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

По информации СБУ, подпольный телекомцентр незаконно предоставлял услуги тысячам абонентов. Возбуждено уголовное дело о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин.

Ранее опрос показал, что почти 50% украинцев выступают против запрета российских телеканалов.

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