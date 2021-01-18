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СБУ вызвала Ярославского на допрос по поводу госизмены и диверсии
18 января 2021, 15:35 • 110 • Украина
Украинского бизнесмена, президента группы DCH Александра Ярославского следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос.
Об этом сообщил сам Ярославский в специальном заявлении.
Александр Ярославский должен явиться на допросы несколько раз, первый из которых назначен на 19 января. Последующие допросы назначены на 20, 21 и 22 января 2021 года.
Указывается, что он вызывается в качестве свидетеля по делу ПАО «Мотор Сич».
«Как следует из номера упомянутого в этих сообщениях уголовного производства (№ 2201700000000272), в рамках которого проводится досудебное расследование, речь идет о ПАО «Мотор Cіч», акции которого находятся в инвестиционном портфеле DCH и развитием которого DCH планирует заниматься», - сообщил Ярославский.
Ярославский заявил, что намерен явиться на допрос «в первый же из перечисленных дней – а именно 19 января 2021 г.».
Однако вместе с этим он выразил недоумение перечнем статей, по которым СБУ намерена получить его свидетельские показания.
Среди таковых, уточнил Ярославский, значатся ст. 14 «Подготовка к уголовному правонарушению», ст. 111 «Государственная измена», ст. 113 «Диверсия».
В этой связи он заявил, что ситуации с «Мотор Січ» очень напоминает события, которые разворачивались в 2016 году на Харьковском тракторном заводе.
«Пока команда DCH работала, чтобы вывести ХТЗ из простоя и найти рынки сбыта для его продукции, отдельные представители СБУ тоже пытались инкриминировать менеджменту завода «диверсию» и «измену». История рассудила нас: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий «Экополис ХТЗ», а все обвинения лопнули, как мыльные пузыри», - заявил Ярославский.
Он добавил, что в случае ПАО «Мотор Січ» намного больше могли бы рассказать те люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общее собрание акционеров.
«Те, чьи действия привели к увольнению почти 10 000 рабочих, лишив их семьи средств к существованию. А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, полагаю, всех их имело бы смысл вызывать уже не в качестве свидетелей», - заявил бизнесмен.
Он выразил сожаление, что, спустя 5 лет при новом президенте Украины и правительстве, новом депутатском корпусе ВРУ «мы снова видим ту же картину запугивания бизнеса и давления на инвесторов», добавив, что «наша страна пока так и не стала правовым государством».
«Тем не менее я выполню свой гражданский долг и сообщу сотрудникам СБУ свое мнение по тем вопросам, которые будут мне заданы», - уверил Ярославский.
Резюмируя, Ярославский добавил, что, вне сомнений, если бы что-то знал о чьей-то измене Украине и прочих преступлениях, то сам бы пришел в Службу Безопасности, не дожидаясь вызова.
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