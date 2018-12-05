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СБУ вызвала на допрос священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ

05 декабря 2018, 21:10  •  66 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
 
РИА Новости
 

«14 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ получили повестки от СБУ в Ровенской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в Ровенской епархии, пока неизвестно, что инкриминируют клирикам двух епархий.

1 декабря сообщалось, что СБУ вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической УПЦ.

Отмечалось, что повестки получили «значительное количество священников» Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии. 

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