СБУ вызвала на допрос священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

«14 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ получили повестки от СБУ в Ровенской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в Ровенской епархии, пока неизвестно, что инкриминируют клирикам двух епархий.

1 декабря сообщалось, что СБУ вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической УПЦ.

Отмечалось, что повестки получили «значительное количество священников» Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии.