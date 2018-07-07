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СБУ выявила контрафактное оборудование на Южно-Украинской АЭС

07 июля 2018, 21:09  •  104 • Украина
Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками «Энергоатома» выявила и заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС).
 
© Wikipedia
 

Как сообщается на официальном сайте СБУ, было установлено, что руководство АЭС сознательно закупило контрафактное электрооборудование для систем, влияющих на безопасность работы атомной станции.

«Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что подобные действия создали угрозу возникновения на АЭС чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В настоящее время идут работы по демонтажу и замене контрафактного оборудования. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее в Верховной раде заявили, что сотрудники украинских атомных электростанций из-за недофинансирования отрасли массово увольняются и уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию.

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