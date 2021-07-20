СБУ высмеяли за попытки продолжить давить на Шойгу: "Постыдное шоу"

СБУ высмеяли за попытки продолжить давление на министра обороны России Сергея Шойгу. Украинский "процесс" назвали "постыдным шоу".

Так военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление СБУ, что Шойгу, который так и не приехал на Украину, могут заочно "задержать". Как именно правоохранители будут задерживать отсутствующего министра, Служба безопасности Украины уточнять не стала.

Это украинский политический цирк, который не красит ни Украину, ни те фигуры, которые в этом спектакле участвуют. Постыдное шоу, в котором Украина в очередной раз высекла саму себя, показав и свой уровень политической культуры, и уровень политической адекватности, точнее неадекватности, - пояснил Царьграду эксперт.

По его словам, Киев, разыгрывающий подобные бессмысленные спектакли, с каждым годом пробивает всё новое дно.

Ранее СБУ вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы заслушать его показания касательно войны в Донбассе. Когда стало понятно, что Шойгу не явится, СБУ заявила, что процесс будет продолжаться без участия "подозреваемого". И что главе Минобороны России в итоге объявят меру пресечения.