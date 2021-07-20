Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Главная / Политика

СБУ высмеяли за попытки продолжить давить на Шойгу: "Постыдное шоу"

20 июля 2021, 23:45  •  66 • Политика
СБУ высмеяли за попытки продолжить давление на министра обороны России Сергея Шойгу. Украинский "процесс" назвали "постыдным шоу".
Так военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление СБУ, что Шойгу, который так и не приехал на Украину, могут заочно "задержать". Как именно правоохранители будут задерживать отсутствующего министра, Служба безопасности Украины уточнять не стала.
Это украинский политический цирк, который не красит ни Украину, ни те фигуры, которые в этом спектакле участвуют. Постыдное шоу, в котором Украина в очередной раз высекла саму себя, показав и свой уровень политической культуры, и уровень политической адекватности, точнее неадекватности, - пояснил Царьграду эксперт.
По его словам, Киев, разыгрывающий подобные бессмысленные спектакли, с каждым годом пробивает всё новое дно.
Ранее СБУ вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы заслушать его показания касательно войны в Донбассе. Когда стало понятно, что Шойгу не явится, СБУ заявила, что процесс будет продолжаться без участия "подозреваемого". И что главе Минобороны России в итоге объявят меру пресечения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






66
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русского прорыва
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 21:55
Путин заявил о работе по началу производства вакцин в Азербайджане
20 июля 2021, 23:45
"Во всём виновата Россия!": Зеленский "погрузил" нормандский процесс в кому
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русског...
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить ...
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 22:45
«Девочка истощена и напугана»: в Бурятии возбудили дело против истязавшей приёмных де...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
19 июля 2021, 07:25
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.