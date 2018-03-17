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СБУ выслала из страны журналистку телеканала "Россия-24"

17 марта 2018, 19:09  •  79 • Украина

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - указано в сообщении. Гончарова выслана с Украины в Россию, ей на три года запрещен въезд в эту страну.

СБУ обвинила журналистку в том, что подготовленные ею четыре видеоматериала "наносили вред международному имиджу Украины". Отдельно отмечено, что она планировала 18 марта освещать события на Украине в день выборов президента России. Эти действия в спецслужбе заранее назвали "тенденциозными".

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ не будут пускать в диппредставительства для голосования на выборах президента России 18 марта. Проход туда будет открыт только для лиц с дипломатическим статусом. По словам Авакова, до временного поверенного в делах РФ на Украине была доведена позиция украинской стороны. В связи с этим российское посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.

Кроме того, украинские националисты и участники экстремистских организаций в преддверии выборов распространили на своих интернет-ресурсах угрозы в адрес проживающих в стране россиян, которые захотят проголосовать 18 марта.

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