СБУ выловила «диверсантов» в соцсетях

Потрясающая перемога (победа) в борьбе против «страны-агрессора» была совсем недавно одержана Службой Безопасности Украины (СБУ). Не просто вот так недавно, а если конкретно – то в июле. Эпичная перемога, сравнимая с не менее эпическими победами ВСУ над «ордами конных бурятов», дивизиями диверсантов ГРУ и прочей подводной кавалерией России.

Буряты, да еще в ордах, как вы понимаете, у России кончились. Доблестные ВСУ всех их перемогли и похоронили в степях Донбасса. Диверсанты ГРУ, которых, если вы помните, в первые три года после победы «революции гидности» на Украине СБУ вязала пачками на всех местечковых рынках (непременными элементами их снаряжения были, как вы помните, парочка кривых кинжалов, заткнутых за пояс на спине и прикрытых полами кожаного плаща, паспорт гражданина РФ и удостоверение «диверсанта ГРУ»), тоже исчерпали свой количественный ресурс.

Но это вовсе не значит, что доблестные рыцари «плаща и кинжала» из украинской контрразведки сидят теперь без дела. Нет, руководство государства вовремя узрело грядущие опасности. Его решениями на Украину не пускают артистов и певцов из России (и слава Богу! Целее будут!), запрещен ввоз книг и фильмов, а также к государственной измене приравнено участие граждан Незалежной в российских социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Далеко вперед смотрящее решение! Тайна стратегического рецепта борща с пампушками не должна стать известной Кремлю и прочим слугам Мордора! Нет репостам и лайкам российских котиков гражданами Украины!

И вот, когда певцы, артисты и писатели из России, наконец, уяснили себе, какие угрозы им может нести пребывание на Украине, книги и фильмы перестали быть частью идеологически вредоносной контрабанды (благо, в интернете все есть, даже с дивана вставать не надо), дело дошло и до соцсетей. В течение июля СБУ задержала 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В вину им вменяются «распространение «антиукраинских материалов», занятия терроризмом (прямо рифма просится в отношении занятий СБУ – прим. авт.), попытки насильственного свержения конституционного строя и посягательства на территориальную целостность страны».

- Бред и чушь! – скажете вы. И окажетесь неправы. Российские соцсети давно запрещены на Украине. Это не секрет. А то, что внимание к ним будет только нарастать со стороны спецслужб – не секрет тем более. И дело не в «стране-агрессоре». А в грядущих выборах президента на самой Украине. Очень плохи позиции у Порошенко. А в соцсетях его, вообще, чехвостят, как только могут. Ну, а дальше вы поняли, конечно.