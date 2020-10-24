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СБУ втайне от Авакова провела массовые обыски в «Нацкорпусе» и «Азове»

24 октября 2020, 16:00  •  21 • Украина

Сегодня, 23 октября, сотрудники СБУ в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире провели 46 обысков у более чем 100 представителей «Национального корпуса» и «Азова». Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в СБУ.

«В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы.

Фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК», — подтвердил информацию юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

По данным источников «Страны» готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ст.255 (создание преступной организации), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

При этом отмечается, что спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отметим, интернет-пользователи с одной стороны радуются этой новости, а с другой — считают, что это предвыборный трюк команды Зеленского.


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