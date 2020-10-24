СБУ втайне от Авакова провела массовые обыски в «Нацкорпусе» и «Азове»







Сегодня, 23 октября, сотрудники СБУ в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире провели 46 обысков у более чем 100 представителей «Национального корпуса» и «Азова». Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в СБУ.«В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы.Фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК», — подтвердил информацию юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.По данным источников «Страны» готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ст.255 (создание преступной организации), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.При этом отмечается, что спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.Отметим, интернет-пользователи с одной стороны радуются этой новости, а с другой — считают, что это предвыборный трюк команды Зеленского.