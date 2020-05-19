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СБУ возбудила дело против Ермака и Кучмы

19 мая 2020, 14:55  •  62 • Украина

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело о государственной измене в отношении второго президента, председателя контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леинида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Радостной новостью» поделился бывший глава института Нацпамяти, депутат Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

«СБУ, наконец, открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске», — написал Вятрович.

«Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанные в моем обращении " отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», - уточнил он.

Напомним, в марте Владимир Вятрович написал заявление в СБУ о возбуждении дела о госизмене против Андрея Ермака и Леонида Кучмы из-за документа о создании консультационного совета с ЛДНР.



В конце апреля Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ в течение суток открыть уголовное производство о возможной государственной измене указанных политиков.

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