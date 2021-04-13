СБУ: Visa и Mastercard несут угрозу нацбезопасности Украины

Служба безопасности Украины заявила о формировании угроз национальной безопасности государства в банковской сфере в частности через монопольное положение международных платежных систем Visa и Mastercard.Соответствующее письмо к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов опубликовал в Facebook советник в комитете Александр Карпов.Речь идет о рынке эквайринга, то есть деятельности финучреждений, включая осуществление расчетов с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карточек через POS-терминалы, и осуществление операций по выдаче наличных держателям банковских карт, не являющихся клиентами кредитной организации.«Так, по данным Национального банка Украины, в общем объеме операций с использованием электронных платежных средств, выполненных системами розничных платежей на территории Украины, совокупная доля двух платежных организаций „MasterCard International Incorporated“ и „Visa International Servise Association“ (устанавливают правила работы международных платежных систем MasterCard и Visa) составляет 67% и 32% сделок соответственно», — говорится в письме СБУ.В соответствии с законодательством Украины, монопольным (доминирующим) положением считается, если совокупная доля не более чем трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 50 процентов.Служба безопасности также указывает, что платежные организации самостоятельно устанавливают минимальный размер комиссии интерчейндж (плата, которую банк-эквайер осуществляет в пользу банка-эмитента, являющегося держателем карты, которой был осуществлен расчет). В частности для крупных предприятий комиссия составляет от 1,7% с каждой транзакции, совершенной с помощью платежной карточки, а для малых и средних предприятий — от 2% до 3%.Отметим, 12 ноября 2020 года в парламенте зарегистрировали законопроект № 4364 о платежных услугах. Первое чтение документа состоялось 19 февраля 2021 года. Среди прочего обсуждается вопрос о включении в документ норм об установлении предельных размеров комиссии интерчейндж. Речь идет о начальном снижении до 1%, а к 2023 году — до 0,5-0,75%.Банки и платежные организации не согласны с этой нормой.