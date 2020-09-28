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СБУ уже вбрасывает версию о «русском следе» в крушении АН-26 с украинскими курсантами

28 сентября 2020, 09:15  •  13 • Украина

Крушение самолёта ВВС Украины АН-26 с курсантами на борту, также как и крушение Ту-154 с польской верхушкой под Смоленском, якобы подстроили российские диверсанты.

Об этом в своём Telegram-канале заявил главарь «крышуемой» СБУ нацистской группировки С-14 Евгений Карась.

«Комиссия польского Сейма нашла причину падения борта Ту-154 президента Польши Качиньского. Теракт произошел в небе над Смоленском в 2010 году. Ряд экспертиз выявил стальные осколки и следы взрывчатки в телах погибших. Две бомбы были скрыто заложены русскими в борт во время «капитального ремонта» в России.

Это один из самых знаковых терактов последнего десятилетия. Почему не удивит вчерашнее падение нашего АН?» – наталкивает Карась на вывод о «российском следе».

В доказательство Карась приводит СБУ-шный список «агентов Кремля», задержанных на Украине с 2014 года якобы при подготовке различного рода диверсий в Воздушных силах – им вменялись заминированные аэропорты, похищения самолётов и прочее.

«Я не знаю что случилось с бортом. Но вижу несколько вещей:

– самолет разбился аномально, без веских причин, выход из строя одного двигателя не причина для падения, разбился на малой высоте, уже почти на посадке. Так же уничтожили борт Качиньского.

– «Страна» и другие помойки ФСБ смакуют эту историю. Им важно долго и с размахом описывать страдания погибших и их семей. Цель диверсии не так сам борт, как психологический настрой украинских пилотов. Это первое.

– «Страна» начала по той же ФСБшной методичке, как и в Польше, писать про «дерево». Будто АН мог задеть дерево. Верхушка дерева бортом срезается, а не обваливает самолет. Но сепарам надо максимальный шум по любым другим версиям, чтобы отводить внимание от российской диверсии», – резюмировал русофоб.

Напомним, ранее в Киеве признались, что Украина подошла к критической точке в области военной авиации – доставшиеся от Советского Союза самолеты исчерпали свой ресурс, а закупать новую технику или проводить модернизацию в России невозможно. Запад же тоже не спешит помогать, предлагая свою технику, которая также находится на грани списания.

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