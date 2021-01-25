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СБУ увидела российский след в «тарифных майданах»
25 января 2021, 17:10 • 144 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Херсонской области за намерение организовывать протесты против повышения тарифов: в спецслужбе утверждают, что он якобы являлся агентом ФСБ и МГБ ЛНР. Об этом на днях сообщила пресс-служба ведомства
«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб, это могло сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — говорится в сообщении.
В спецслужбе утверждают, что указание устраивать акции протеста против тарифов задержанный получил якобы на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. А еще ранее, в мае 2020 года, он якобы был завербован МГБ ЛНР в Луганске, получив оперативный псевдоним Джигурда.
С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.
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