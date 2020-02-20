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СБУ устанавливает организаторов рассылки фейков о коронавирусе

20 февраля 2020, 20:09  •  21 • Украина
Служба безопасности Украины устанавливает организаторов рассылки о якобы подтверждённых случаях коронавируса в стране.
 
© Евгений Епанчинцев РИА Новости
 

«Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении на Украине вируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ отметили, что в настоящее время проводится работа по выявлению всех обстоятельств инцидента, с этой целью специалисты исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава.

Как уже выяснили в ведомстве, письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Ранее глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что распространение от имени ведомства информации о якобы зафиксированных в стране случаях коронавируса является спланированной атакой на её министерство, и пожаловалась на фейки в СБУ.

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