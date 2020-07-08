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СБУ уличили в организации политических убийств по заказу администрации президента Украины

08 июля 2020, 13:00  •  139 • Украина
И раньше практически не возникало сомнений в причастности украинской контрразведки к целому ряду резонансных «ликвидаций» – от экс-глав ЛНР и ДНР Болотова и Захарченко до множества прославленных ополченцев и нескольких десятков знаковых украинских политиков. Но теперь этому есть доказательства – оказывается, помощник замглавы президентской администрации Кирилла Тимошенко по имени Сергей Малыхин заказал СБУ убийство блогера Анатолия Шария – и об этом заказе, похоже, знал глава СБУ Иван Баканов!
Тут ведь дело не просто в том, что контрразведка готовит убийство по заказу президентской администрации, вопрос куда шире. Президентская администрация государства Украина запросто может заказать политическое убийство. А СБУ так же запросто готова его исполнить. Это уже какое-то государство террорист, а никакая не европейская демократия. И кто сказал, что подобные преступления совершаются исключительно на украинской территории? Тот же Болотов был убит в России, да и не он один (навскидку вспоминается убийство лидера харьковского «Оплота», но можно припомнить и другие похожие преступления). Нет ощущения, что украинские власти зашли далеко за рамки дозволенного? И кто поручится, что в их планах нет куда более громкой ликвидации, например, кого-то из руководства нашей страны?
Сам факт, что озвучены имя заказчика и имя посредника – весьма высокопоставленных лиц, – придаёт этой истории весьма и весьма зловещий ракурс. В середине шестидесятых спецслужбы ведущих стран мира официально отказались от практики политических убийств. Разумеется, в пиковых ситуациях к ним, так или иначе, прибегали (ликвидация Бен-Ладена спецслужбами США, освобождение захваченных в заложники российских дипломатов в Ливане и т.п.), но никогда с тех пор речь не шла о ликвидации неугодного политика или журналиста. Убийство итальянского премьера Альдо Моро, в котором, похоже, поучаствовало ЦРУ США, так или иначе, было совершено руками итальянских мафиози, а не представителями спецслужб. А тут – организация политического убийства журналиста – в чистом виде. Да ещё по заказу руководства президентской администрации Украины!
Ситуация на Украине, похоже, дошла до того предела, когда наведение порядка возможно только при вмешательстве извне. Никакой надежды на то, что украинская сторона «сама разберётся», больше нет – мы теперь видим, как Украина «сама разбирается». Ситуацию усугубляет и молчание президентской администрации Украины – мол, ничего не произошло. Если ситуацию запустить, как знать, кого ещё «закажут» люди Зеленского.

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