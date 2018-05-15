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СБУ сообщила о раскрытии "сети медиа, работающих на Москву"

15 мая 2018, 13:54  •  46 • Украина

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что раскрыла "сеть медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны" против Киева.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - сообщила во вторник пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Кроме того, СБУ сообщила об обысках в киевском офисе агентства "РИА Новости - Украина", который находится в центре Киева на улице Шота Руставели, 16.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, офис представительства, который находится на девятом этаже, закрыт. Представитель СБУ в беседе с корреспондентом подтвердил, что в офисе проводится обыск.

"Представительство сегодня не работает. Проводятся следственные действия", - сказал он, не ответив при этом на вопрос о причинах задержания главного редактора Кирилла Вышинского и есть ли в офисе сотрудники представительства. "Мы это не комментируем. Вся информация будет предоставлена позже", - ответил представитель СБУ.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в офисе РИА и задержание главного редактора Кирилла Вышинского.

Сейчас телефоны сотрудников представительства недоступны. Корреспонденты ТАСС с утра пытаются связаться с кем-либо из них, но телефоны заблокированы.

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