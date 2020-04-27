СБУ смирились с русским Крымом. Но только для Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) смирилась с русским Крымом, но только в случае с телеведущим канала "Россия-1", генеральным директором православного телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым. Украинские следователи закрыли уголовное дело в отношении журналиста. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на ответ СБУ.

"Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)", - говорится в ответе службы.

11 апреля украинский общественный активист Сергей Стерненко сообщил в своём Facebook, что против Корчевникова на Украине возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.