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СБУ смирились с русским Крымом. Но только для Бориса Корчевникова
27 апреля 2020, 14:10 • 38 • Политика
Служба безопасности Украины (СБУ) смирилась с русским Крымом, закрыв уголовное дело в отношении телеведущего Бориса Корчевникова, который посещал полуостров. Отмечается, что причиной закрытия дела стало отсутствие состава преступления.
Служба безопасности Украины (СБУ) смирилась с русским Крымом, но только в случае с телеведущим канала "Россия-1", генеральным директором православного телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым. Украинские следователи закрыли уголовное дело в отношении журналиста. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на ответ СБУ.
"Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)", - говорится в ответе службы.
11 апреля украинский общественный активист Сергей Стерненко сообщил в своём Facebook, что против Корчевникова на Украине возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.
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