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СБУ-шник Сугерей рассказал, как спецслужбы уничтожили Гиви. Командира «Сомали» убила девушка

06 марта 2020, 13:35  •  180 • Украина


ТГ-канал «Предательство или победа» публикует сенсационную информацию о том, что убийство «Гиви» (Михаила Толстых) подготовила и организовала украинская служба безопасности.

«8 февраля 2017 года в своем кабинете, в оккупированном Донецке, был ликвидирован террорист Гиви (Михаил Толстых). Операция планировалась и готовилась два года. Гиви был последним раскрученным в росСМИ медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе», - рассказал агент СБУ Олег Сугерей. Своими откровениями разведчик поделился и редактором «Цензора» Юрием Бутусовым, которого контролирует глава МВД Аваков, так что можно предположить, что этот «слив» совсем не случаен, а будет иметь далеко идущие последствия.



Особенно учитывая позицию, которую занимает Аваков: он вовремя перешел на сторону Коломойского и Медведчука (напомним, что его советник Кива находится во фракции ОПЗЖ, которая вчера помогла «ликвидировать» главу ГПУ).

По словам Сурея, убийцей «Гиви» оказалась девушка, которая смогла не просто проникнуть в кабинет командира батальона «Сомали», но и втереться в доверие к Михаилу Толстых – он был холостым. Сам же сбу-шник обеспечивал для девушки отход и прикрытие после выполнения спецзадания. Он сообщил, что операция по ликвидации «Гиви» готовилась два года, непосредственно на ее исполнение ушло около 10 дней.

«То есть, мы имеем дело с признанием в совершении акта государственного терроризма. Но для них это удачно проведенная операция. Это если бы донецкие в Киеве кого подорвали, тогда да, теракт. А сколько было кривляний: да это не мы, да мы такими методами не действуем, да это они сами себя, Москва убирает ненужных свидетелей. И ведь многие верили. Даже среди вменяемых, казалось бы, людей», - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Почему эти откровения появились только сейчас? Все логично: после смены Рябошапки ГПУ «дают пищу» для расследований и посадок атошников и прочих «героев», уничтожавших руководителей ополчения Донбасса. Недаром же патриоты очень заволновались, услышав признания Сугерея.

«Отчаянные люди, спасибо им за ликвидацию Гиви. Вот только переживаем, чтобы Зейло и Венедиктова не посадили наших за терроризм», - написал в соцсетях бывший атошник Василь Довганенко.

А такое развитие событий очень даже возможно, особенно перед встречей в нормандском формате: Зеленский сможет показать, что Генпокуратура начала расследования против добробатов и спецслужб, которые воевали на Донбассе и казнили его жителей. Это будет небольшим шагом в сторону переговоров с ЛДНР, на котором настаивают участники «нормандской четверки».

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