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СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

10 января 2020, 21:54  •  13 • Украина
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.
 
© Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества», — отметил Баканов.

При этом он сообщил, что «достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов».

Он пояснил, что, «в частности, речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном».

«Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал Баканов.

В СБУ также анализируют версию теракта.

«Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — добавил глава ведомства.

Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит ракетой.

В свою очередь, США считают вероятным, что авиасудно сбили в Тегеране иранской ракетой.

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