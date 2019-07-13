СБУ расследует обстрел здания телеканала из гранатомёта в Киеве

Служба безопасности Украины вместе с полицией расследует нападение на здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

«Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и разыскные мероприятия», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Ранее здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал.

Генеральный директор канала Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания.