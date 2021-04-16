СБУ "кошмарит" жителей на границе с Россией - WarGonzo

В Харьковской области стартовали "антитеррористические учения" Службы безопасности Украины, которые могут продлиться более месяца. При этом используется боевое оружие и военная техника. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Сотрудники Службы безопасности Украины начали "антитеррористические учения". При этом украинцы используют боевое оружие и военную технику.

Такие "учения" позволяют эсбэушникам перекрывать целые районы, населённые пункты, ограничивать передвижение людей, проверять документы, обыскивать жильё и автомобили.

Происходящее больше напоминает "мини-АТО на границе с Россией", - пишет WarGonzo.

По мнению авторов канала, Киев "боится ватнического и откровенно русофобского потенциала харьковчан", ведь первые очаги сопротивления майдановской власти разгорелись именно там.

WarGonzo делает вывод, что во время обострения конфликта в Донбассе под видом "учений" украинская спецслужба проводит массовые акции запугивания мирных жителей Харьковской области.