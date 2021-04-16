Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / Политика

СБУ "кошмарит" жителей на границе с Россией - WarGonzo

16 апреля 2021, 15:25  •  60 • Политика
В Харьковской области стартовали "антитеррористические учения" Службы безопасности Украины, которые могут продлиться более месяца. При этом используется боевое оружие и военная техника. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Сотрудники Службы безопасности Украины начали "антитеррористические учения". При этом украинцы используют боевое оружие и военную технику.
Такие "учения" позволяют эсбэушникам перекрывать целые районы, населённые пункты, ограничивать передвижение людей, проверять документы, обыскивать жильё и автомобили.
Происходящее больше напоминает "мини-АТО на границе с Россией", - пишет WarGonzo.
По мнению авторов канала, Киев "боится ватнического и откровенно русофобского потенциала харьковчан", ведь первые очаги сопротивления майдановской власти разгорелись именно там.
WarGonzo делает вывод, что во время обострения конфликта в Донбассе под видом "учений" украинская спецслужба проводит массовые акции запугивания мирных жителей Харьковской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
16 апреля 2021, 06:15
"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не поверили
16 апреля 2021, 06:15
Крым защитят от иностранных кораблей: Минобороны опубликовало список закрываемых зон Чёрного моря
16 апреля 2021, 04:25
"Что ни строчка, то пассаж": Русская разведка ответила США и лично Байдену
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "у...
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборон...
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что...
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показ...
16 апреля 2021, 06:15
"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.