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СБУ проводит допрос сестры Надежды Савченко

03 мая 2018, 14:24  •  27 • Украина
Вера Савченко, сестра арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко, проходит допрос в Службе безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
 
Вера Савченко globallookpress.com © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
 

«Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос её в качестве свидетеля. В 14:00 туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42-й день», — написала она в Facebook.

29 апреля Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве.

22 апреля следствие по делу Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.

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