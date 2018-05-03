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СБУ проводит допрос сестры Надежды Савченко
03 мая 2018, 14:24 • 27 • Украина
Вера Савченко, сестра арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко, проходит допрос в Службе безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
Вера Савченко globallookpress.com © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
«Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос её в качестве свидетеля. В 14:00 туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42-й день», — написала она в Facebook.
29 апреля Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве.
22 апреля следствие по делу Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.
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