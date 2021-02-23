|
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
23 февраля 2021, 06:10 • 361 • Политика
Коротченко высмеял СБУ после сообщений о задержании "российского шпиона", якобы пытавшегося заполучить чертежи "секретного" украинского танка.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании "агента российской разведки", якобы пытавшегося получить техническую документацию по разработке и производству "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Специалист отметил, что у Москвы нет нужды красть чертежи отсталого украинского танка.
Эксперт напомнил, что у России имеется танк третьего поколения "Армата", который уже выходит на международный рынок. А украинскому Т-84БМ уже лет тридцать. Поэтому все заявления о том, что кому-то понадобилась документация на этот танк - просто бред.
- цитирует "ПолитЭксперт" слова Игоря Коротченко.
Напомним, что российский танк Т-14, созданный на базе тяжёлой унифицированной боевой платформы "Армата", является единственным в мире танком третьего поколения. Недавно его экспортная версия была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
361
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 18:25
|
19 февраля 2021, 09:35
|
20 февраля 2021, 00:15
|
18 февраля 2021, 22:35
|
22 февраля 2021, 09:05
|
17 февраля 2021, 11:45
|
21 февраля 2021, 13:50