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СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко

23 февраля 2021, 06:10  •  361 • Политика
Коротченко высмеял СБУ после сообщений о задержании "российского шпиона", якобы пытавшегося заполучить чертежи "секретного" украинского танка.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании "агента российской разведки", якобы пытавшегося получить техническую документацию по разработке и производству "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Специалист отметил, что у Москвы нет нужды красть чертежи отсталого украинского танка.
Эксперт напомнил, что у России имеется танк третьего поколения "Армата", который уже выходит на международный рынок. А украинскому Т-84БМ уже лет тридцать. Поэтому все заявления о том, что кому-то понадобилась документация на этот танк - просто бред.
В СБУ могли бы придумать нечто более правдоподобное. А так они высекли сами себя и показали очередную глупость,
- цитирует "ПолитЭксперт" слова Игоря Коротченко.
Напомним, что российский танк Т-14, созданный на базе тяжёлой унифицированной боевой платформы "Армата", является единственным в мире танком третьего поколения. Недавно его экспортная версия была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

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