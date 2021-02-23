СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко

Коротченко высмеял СБУ после сообщений о задержании "российского шпиона", якобы пытавшегося заполучить чертежи "секретного" украинского танка.

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании "агента российской разведки", якобы пытавшегося получить техническую документацию по разработке и производству "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Специалист отметил, что у Москвы нет нужды красть чертежи отсталого украинского танка.

Эксперт напомнил, что у России имеется танк третьего поколения "Армата", который уже выходит на международный рынок. А украинскому Т-84БМ уже лет тридцать. Поэтому все заявления о том, что кому-то понадобилась документация на этот танк - просто бред.

В СБУ могли бы придумать нечто более правдоподобное. А так они высекли сами себя и показали очередную глупость,

- цитирует "ПолитЭксперт" слова Игоря Коротченко.

Напомним, что российский танк Т-14, созданный на базе тяжёлой унифицированной боевой платформы "Армата", является единственным в мире танком третьего поколения. Недавно его экспортная версия была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.