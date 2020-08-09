СБУ против Лукашенко: Заговор "33-х богатырей"

Автор:

Александр Цыганов

А ведь это была беспроигрышная комбинация! Та, имеется в виду, по плану которой в Белоруссию прямо перед выборами заманиваются русские как-бы-наёмники. Там их, уверенных, что следуют транзитом что-то охранять в третьей стране под руководством тех, кто знает, что делает, сдают местной службе безопасности. А у тех практически у всех рефлекс: сначала задержать и обезвредить угрозу, а затем уж разбираться, какая угроза и угроза ли вообще. Главе государства аккурат под выборы – а это всегда стресс и экзамен для глав всех государств – подают информацию о задержании неких злых ребят, что приехали шатать власть, будучи гражданами ближайшего союзника.

И всё! – пожалуйте в дамки. Глава государства неизбежно будет реагировать на такую подставу со стороны союзника. Соответственно, отношения Белоруссии с ближайшим союзником будут сильно омрачены. Соответственно, дело дойдёт до переброски войск на границу со столь подлым союзником. Соответственно, глава Белоруссии потеряет поддержку своего ядерного электората, который в самую последнюю очередь в своей жизни желает войны с Россиею. Соответственно, он проигрывает выборы – просто потому, что его электорат просто не придёт голосовать за него с его разрывом с Россиею, а его антироссийски настроенные противники придут как мобилизованные. Соответственно, Россия получает нового врага на своих границах, блокаду транзита, обнуление всех финансовых обязательств Белоруссии, как это было с постмайданной Украиной. Соответственно...

Кстати, об Украине.

Если бы не сенсационное расследование выдающегося военкора "Комсомольской правды" Александра Коца, то по самому списку этих "плюшек" стоило бы заподозрить киевский режим в авторстве подобной схемы. Но после его исчерпывающего описания подоплёки истории с арестом "33-х богатырей" в Белоруссии ничего подозревать больше не остаётся. Остаётся только предельно подлая, но – знакомые опера оценили – оперативно весьма красивая комбинация Службы безопасности Украины.

Почему красивая? А потому, что убийственно вредоносная даже после раскрытия и разоблачения. Ибо сделанного и сказанного уже не воротишь. В отношения союзников уже вбит ядовитый, как зуб кобры, клин. Спецслужбы Белоруссии дискредитированы и ещё должны будут доказывать, что киевские коллеги разыграли их втёмную, и это не было сотрудничеством белорусского КГБ и украинского СБУ ради организации позорнейшей подставы президента аккурат перед выборами. Электорат Александра Лукашенко весь негатив всё равно уже прочувствовал и продумал. И если – а точнее, когда – после выборов в Минске начнётся майдан, уже ни оскорблённый Кремль, ни собственные пролукашенковские силы на выручку к нему не придут.

В качестве мелкого, но политически громкого бонуса могла бы получиться выдача на расправу Киеву русских граждан, воевавших против карателей на защите Донбасса.

Как, оказывается, всё было…

А произошло, оказывается, вот что.

Согласно данным, обнародованным Александром Коцем в "КП", вся история с арестом 33-х граждан России в Минске оказалась большой провокацией спецслужб Украины.

Некий "Сергей Петрович" с похожего на сирийский, но несуществующего номера начал обзванивать бывших бойцов частных охранных компаний с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. По данным Александра Коца, этот персонаж явно знал какие-то недоступные посторонним детали, из-за чего никто из его собеседников не насторожился. В разговоре с Царьградом военкор сравнил это с приёмами пранкеров, которые умудряются втереться в доверие даже к генсеку НАТО. А уж политики – куда более прожжённые деятели, нежели простые солдаты.

Да, собственно, как сказал Коц, лично "Сергей Петрович" каждого и не убеждал. Достаточно было убедить одного – ветерана боевых действий в Донбассе Артёма Миляева (позывной Шаман), а уж дальше сработала цепочка доверия боевых товарищей. Каждый следующий откликался на предложение друга, которому верил, как этот друг верил тому, что позвал в новую миссию его.

Когда по законам такого рода вербовок потребовался контакт с заказчиком, на сцену был выведен некий "менеджер по безопасности" Безинский. Который на деле в штате нефтяной компании не значится и вообще отсутствует в числе граждан России.

Затем "Сергея Петровича" из оперативной игры вывели, дав уже формируемой группе нового "куратора". Тот звонил уже с венесуэльского номера и ориентировал ребят на работу в этой стране. Правда, по свидетельству Александра Коца, который на этих объектах бывал, с охраной там всё обеспечено весьма и весьма, – но бывшим военным это известно, понятно, не было.

Когда всё было свёрстано по кадрам, группе были куплены билеты на самолёт турецкой авиакомпании. Вылет был назначен на 25 июля. Билеты электронные, выглядели после распечатки на принтере как обычно. Вот только приобретены они оказались... во Львове. И в официальном ответе "Турецких авиалиний" удостоверялось, что все операции с билетами проводились на территории Украины.

Кадры задержания российских граждан в Белоруссии. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress

По команде из Украины же билеты в Стамбул были аннулированы. Что закономерно вызвало задержку группы в Минске и закономерные же подозрения белорусских спецслужб, а затем и президента: что это за группа похожих на военных мужчин перебрасывается через Белоруссию вне схем обычных согласований? А в ответ на подозрения и прозвучало – наверняка с украинской же стороны: да это наёмники, которые прибыли устраивать вам, братья-белорусы, беспорядки на выборах президента.

Реакция президента была чётко просчитана.

Остаётся добавить только, что подписи и печати на договорах бойцов с компанией были поддельными. И вообще все документы в этой истории, кроме паспортов русских граждан, – фальшивка.

Почему такое случилось? Подстава или осознанная игра?

На этот и несколько других вопросов Царьграду ответил сам Александр Коц.

Царьград: Самый больной, пожалуй, вопрос: всё-таки белорусский КГБ украинская СБУ использовала втёмную – или же спецслужбы союзной нам Белоруссии осознанно участвовали в провокации?

Александр Коц: Мне всё-таки хочется верить, что они не были в курсе всей этой истории. Мне всё-таки хочется верить, что не настолько у нас испорчены отношения, чтобы они, зная о том, что это конкретная подстава, на это пошли. Мне всё-таки хочется верить, что их, дипломатично скажем, ввели в заблуждение.

Хотя честно скажу: кое-что сразу говорило о том, что тут что-то подозрительное, что это украинская какая-то замануха. Тем более, когда они начали требовать выдачи, по-моему, 28 человек, что их интересуют. Это те, кто воевал в Донбассе.

Поэтому, собственно, и возникла эта многоходовка, в которой, на самом деле, все технологии не новы, они давным-давно используются, например, пранкерами. Российские пранкеры до генсека НАТО дозваниваются и разговаривают с ним на равных.

– Вот-вот, это, согласитесь, самый первый вопрос – как такие опытные вроде бы бойцы, взрослые люди могли так повестись…

– Это не новый приём... Я знаю историю, как наши пранкеры разводили экстремистов крымско-татарских. Они с ними в течение месяца вели переговоры от имени МВД Украины, о том, как они должны будут идти штурмовать Крым. Потом даже назначили им встречу. Вы приезжаете в УВД в Николаев, там получаете оружие. Давайте списки. И те посылали им анкетные списки, со всеми своими данными. А когда эти террористы отправились уже в Николаев, в УВД, они ещё от киевского МВД позвонили в Николаев и сказали: к вам движется группа боевиков, они будут захватывать здание. И там ещё этих клали мордой в пол...

То есть позволяют подобное технологии современные. Когда ты можешь создать виртуальный номер, похожий на номер каких-то официальных структур. И плюс это чистая психология. Когда у тебя есть способности проникать в сознание человека, понимать, на чём он там может быть зациклен, какая у него манера поведения. И ты можешь лепить всё что хочешь...

– К тому же этих ребят, как я понял из текста, набирали не по принадлежности к какому-то там ЧВК или ЧОПу, а именно с бору по сосенке, по знакомствам, правильно я понимаю?

– Да, там какая-то часть была из так называемой "ЧВК Вагнера". Часть – уже куда-то выезжали раньше. В командировки заграничные. Подозреваю, что, судя по обнаруженным суданским купюрам, кто-то в Судане в командировке был. Ничего удивительного: там наши ребята занимаются и обучением местных силовиков, и работают на охране, по-моему, золотых приисков, если не ошибаюсь. Так что они знали друг друга, общались. Знаете, как окопное братство. Достаточно было одного человека вот этому вербовщику нагрузить какими-то ассоциациями общими, какими-то общими именами-фамилиями, какими-то событиями общими боевыми...

– За что-то зацепил, получается, вербовщик?

– Ну, получается так. Возможно, через каких-то общих знакомых, либо чем-то ещё, какими-то событиями. Вот чем пранкеры – я не знаю эту кухню, – чем они цепляют, да так, что даже президенты с ними разговаривают? Поэтому достаточно было зацепить одного человека – и он подтягивает своего боевого друга. А тот не может не доверять своему другу, с которым они сидели в одном окопе. И они уже оба начинают подтягивать своих бойцов, которых знают.

А далее всё выглядит вообще нормально. Им присылают договоры, им присылают билеты, им присылают бейджик девочки, которая будет их встречать в Стамбуле. Ну, как тут не поверить...

Что дальше?

Что теперь делать Александру Лукашенко?

Для Лукашенко наступают нелёгкие времена. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Конечно, президент суверенной страны сам решит, как ему выбираться из той подставы, что устроило ему украинское гестапо. По мнению Александр Коца, никаких извинений перед строем, покаянного посыпания главы пеплом от него ждать не стоит.

Мне кажется, что потихонечку-потихонечку, в течение недели, может, двух после выборов всё спустится на тормозах, и он просто вернёт ребят в Россию, обставив это как жест доброй воли,

– полагает военкор "КП".

Судя по характеру белорусского президента, он вполне может поступить по-рыцарски. Но как это будет выглядеть мы, публика, скорее всего, никогда не узнаем.

В конце концов, если признать честно, доля вины лежит и на России, точнее, на её законодательстве. По непонятным причинам было заблокировано принятие закона о частных военных компаниях, за который, кстати, выступал сам МИД. В итоге мы имеем растущий спрос на мировом рынке на услуги ЧВК. И на русских солдат, которые пользуются заслуженным почтением во всём мире, включая геополитических противников, но которые юридически оказываются в положении наёмников, если даже просто законтрактуются охранять нефтяные вышки. А наёмничество – уголовное преступление в большинстве стран мира. Караемое подчас и смертной казнью.

Они этого заслужили, русские солдаты? Пусть и бывшие – но они русские солдаты. Они заслужили ту ситуацию, когда их, будто шпану с улицы, собирают с бору по сосенке, дабы исполнять, в общем, нормальную, хоть и опасную работу? Работу, на которую не пригласишь штатные вооружённые силы другого государства? Разве русские солдаты заслужили, чтобы их подло вербовали террористы из украинского гестапо?