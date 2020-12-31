СБУ просит денег на развитие сети доносчиков

Руководство СБУ просит бюджетных денег на создание сети сексотов. Об этом рассказал ТГ-канал «Цыбуля». По их данным, спецслужба обратилась к парламентариям с просьбой увеличить на порядок в бюджете 2021 года финансовые средства, выделяемые СБУ для выдачи вознаграждений украинцам, тайно сотрудничающим со службой безопасности.В запросе отмечается, что «именно благодаря тайному сотрудничеству с украинцами-патриотами, СБУ обеспечивает полный контроль за внутренней политической обстановкой на территории Украины». Цифры вознаграждения за такое сотрудничество не приводятся, как и новая запрашиваемая сумма, но судя по всему, речь идет о больших деньгах – ведь СБУ сообщает, что сети ее осведомителей созданы в каждом населенном пункте Украины. Конечно, не факт, что все дополнительные средства дойдут до сексотов, ведь любая специальная служба ежегодно старается выбить для себя больше денег. Но сведениям ТГ-канала «Шептун», у Службы безопасности есть шанс получить желаемое. Основным аргументом СБУ стал тот факт, что при низком финансировании и усилении деятельности противника в 2020 году очень сильно упали показатели. Так, в сфере противодействия организованной преступности в суд направлено только семь уголовных производств в отношении 28 человек, тогда как в 2019-м таких дел было десять. Также снизилось количество направленных в суд обвинительных актов относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (178 против 196 в прошлом году.«Явно, информаторы не хотят работать на шару, вот сепары и раздухарились. По Львову уже в шапках с кокардой ходят», - иронизирует по этому поводу блогер Алексей Калиниченко.А еще спецслужба сетует, что в суды попали всего лишь 8 обвинительных актов по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Еще год назад их было 11. Вместе с тем, на 60% снизилось количество направленных в суд обвинительных актов относительно финансирования терроризма. Все эти страшилки наверняка помогут Ивану Баканову убедить руководство страны увеличить финансирование агентурной сети в Украине. Это его козырь в рукаве. В случае если денег не дадут, то в глазах общественности он останется настоящим чекистом (предупреждал же, что надо платить агентуре!), а вот Офису президента придется отмываться от негатива: мол, пожалели денег на защиту государственного суверенитета и борьбу с посягателями на территориальную целостность.