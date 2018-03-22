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СБУ приступила к допросу Савченко
22 марта 2018, 17:54 • 83 • Украина
Служба безопасности Украины в настоящее время проводит допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства страны. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Reuters
«Надежда Савченко сейчас находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ как уже задержанное лицо. С ней сейчас проводится допрос в качестве подозреваемой в присутствии адвокатов», — цитирует Лысенко телеканал «112 Украина».
По его словам, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Мера пресечения будет избрана 23 марта Шевченковским судом Киева.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко.
Подробнее —в материале RT.
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