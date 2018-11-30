СБУ пришла с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

Не успел наместник Киево-Печерский лавры митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел сообщить о заведенных на него уголовных делах под грифом "секретно" и готовности в случае чего к обыскам, как они и начались.

В пятницу к нему явились сотрудники СБУ в рамках дела о "разжигании межконфессиональной вражды".

- СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Дело фактовое, - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в спецслужбе.

Напомним, ранее в Киево-Печерской лавре впервые за 30 лет стали проводить проверку святынь и других церковных ценностей.

- То, что мне инкриминируют на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к Патриарху Варфоломею (главе Константинопольского патриархата. - Ред.), что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете (лидере украинских раскольников. - Ред.) - это все домыслы и неправда...Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, на меня оказывается давление - и угрозы, и звонки - и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю, - говорил накануне сам владыка Павел.