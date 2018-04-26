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СБУ пресекла контрабанду оружия из Европы и США

26 апреля 2018, 13:24  •  80 • Украина
Служба безопасности Украины пресекла в Одессе работу организованной группировки, которая занималась контрабандой и продажей огнестрельного оружия, завезённого в разобранном виде из Европы и США.
 
© Пресс-служба президента Украины
 

«Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.

Злоумышленники получали комплектующие через сервисы международной почтовой связи, затем они собирали образцы оружия для продажи. Клиентов находили через специализированные форумы в интернете.

«Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов», — подчеркнули в ведомстве.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ст. 201 УК Украины (контрабанда).

Ранее Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Румынию нескольких партий контрабандных сигарет.

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