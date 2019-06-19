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СБУ предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела MH17

19 июня 2019, 15:24  •  17 • Украина
Служба безопасности Украины заявила, что предъявила подозрения четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.
 
РИА Новости
 

«Следователями главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбития пассажирского самолёта Boeing 777 (рейс MH17) авиакомпании «Малайзийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что украинская спецслужба подозревает в этом граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.

Ранее заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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