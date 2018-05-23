Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дякула меняет цвет
Берут за Горловку
Редкая птица
«С детства стремился жить в России»: русский по происхождению гражданин Узбекист...
Главная / Украина

СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры Украины накануне финала ЛЧ

23 мая 2018, 21:54  •  40 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о возможной масштабной кибератаке на украинские государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА.
 
Reuters
 

«Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещённых на Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPN Filter», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные атаки фиксировались по всему миру с 2016 года. Однако, по данным специалистов СБУ, на этот раз атака направлена именно на «украинский сегмент сети интернет».

Ранее в СБУ заявили, что хакерские атаки осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы осуществлялись с российских IP-адресов. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
22 мая 2018, 23:24
Выборы примара Кишинёва: социология с треском проиграла
23 мая 2018, 12:09
«Болевая точка нацистских пособников»: как ликвидация Евгения Коновальца повлияла на украинский национализм
23 мая 2018, 18:39
Помпео заявил, что посещал Донбасс в качестве главы ЦРУ

23 мая 2018, 18:40
«Процесс долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый»: чем может обернуться для Украины выход из СНГ
23 мая 2018, 16:54
Порошенко пообещал применять комплексы Javelin в случае наступления ополченцев в Донбассе
23 мая 2018, 02:24
«Контролируемое обострение»: чем вызван новый виток эскалации в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 мая 2018, 05:39
На близкую смерть Маккейна
19 мая 2018, 17:09
«Быстро, комфортно и без ям»: впечатления о состоянии дорог в Крыму
19 мая 2018, 23:54
Украина готовит Донбассу «хорватский вариант»
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
19 мая 2018, 14:09
Железнодорожный «Северный поток» может пойти в Германию через Калининград и Петербург
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
20 мая 2018, 22:24
«Из посмешища Трамп превратился в реальную угрозу»: актёр Рон Перлман о политике Вашингтона и своих новых проектах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.