СБУ: пожары в зоне отчуждения ЧАЭС – поджог?

В начале апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались пожары, которые охватили десятки гектаров земли, а в середине месяца огонь достиг Припяти.В последующие дни ветер способствовал распространению пожара в сторону ЧАЭС и опасной близости к хранилищам высокоактивных радиационных отходов, а также объектам строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).В настоящее время ситуация остается напряженной, несмотря на сотни единиц людей и техники, задействованных в ликвидации бедствия. Украинские правоохранители заявили, что пожар стал следствием поджога, который устроили сталкеры, а злоумышленник был задержан.Совсем недавно эту информацию подтвердили в СБУ, однако по версии ведомства поджог связан с ЦХОЯТ, что придает делу совсем другую окраску.Строительство ЦХОЯТ началось в 2017 г. по заказу Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Проект оценили в сумму порядка 1,5 млрд. долларов, которые были получены Украиной в форме кредитов – лакомый кусок для окружения экс-президента Украины Петра Порошенко.В то время создавалась видимость активных действий, под проект было выделено место и даже начались работы. Однако бюджет проекта стремительно таял, что вызвало интерес у отдела «К» СБУ.Коррупционная составляющая проекта была налицо, однако все попытки отдела заниматься своей работой и расследовать хищения в рамках строительства ЦХОЯТ пресекались на корню.В настоящее время проект находится в плачевном состоянии, а хищение средств, в рамках его реализации, должно стать еще одним пунктом в расследовании деятельности бывшего руководства Украины. Особый оттенок этому делу придает тот факт, что один из возможных участников хищения средств на строительство ЦХОЯТ – Арсен Аваков, в настоящее время является действующим министром внутренних дел Украины и обладает обширными возможностями не только для поджогов, но и чтобы препятствовать вообще любым расследованиям.Что касается пожаров в зоне отчуждения, то другого идеального времени для поджога просто не найти. Украина, как и весь мир, ведет борьбу с COVID-19, многие люди, в том числе сотрудники правоохранительных органов, заражены или находятся в изоляции, действуют ограничения на передвижения.Сложившаяся ситуация – просто праздник для Порошенко и его бывших и действующих подельников, свидетельства преступлений которых сейчас, вероятно, тлеют в зоне отчуждения…