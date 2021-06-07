Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

СБУ попыталась зачистить: Опубликовано видео задержания украинского спецагента в России

07 июня 2021, 12:25  •  543 • Политика
Ранее ФСБ разоблачила агента Украины Алексея Петровича Семеняка, который был "консультантом" СБУ, что могло нанести вред интересам России.
ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента Алексея Семеняка - ранее сообщалось, что он оказывал "консультативную помощь" СБУ. Он работал на украинские спецслужбы и мог нанести вред интересам России.
На допросе Алексей Семеняк признался, что СБУ координировала его действия на протяжении длительного времени.
Во время обысков у мужчины нашли гаджеты, где были сообщения от сотрудников украинских спецслужб с предложением помощи в решении "рабочих вопросов". Какая именно информация была в сообщениях, не уточняется.
Также ФСБ сообщило, что во время разработки агента СБУ пыталась удалённо стереть информацию с его гаджетов, рассчитывая его защитить, однако ФСБ предотвратила эту попытку.
Семеняк покинул Россию, ему закрыт въезд в страну на 25 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



543
Источник
Похожие новости
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
07 июня 2021, 10:35
В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"
07 июня 2021, 08:45
"Аграрную сверхдержаву" спустили на землю: "Вернёмся в Средневековье"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
05 июня 2021, 21:55
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.