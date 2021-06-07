СБУ попыталась зачистить: Опубликовано видео задержания украинского спецагента в России

Ранее ФСБ разоблачила агента Украины Алексея Петровича Семеняка, который был "консультантом" СБУ, что могло нанести вред интересам России.

ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента Алексея Семеняка - ранее сообщалось, что он оказывал "консультативную помощь" СБУ. Он работал на украинские спецслужбы и мог нанести вред интересам России.

На допросе Алексей Семеняк признался, что СБУ координировала его действия на протяжении длительного времени.

Во время обысков у мужчины нашли гаджеты, где были сообщения от сотрудников украинских спецслужб с предложением помощи в решении "рабочих вопросов". Какая именно информация была в сообщениях, не уточняется.

Также ФСБ сообщило, что во время разработки агента СБУ пыталась удалённо стереть информацию с его гаджетов, рассчитывая его защитить, однако ФСБ предотвратила эту попытку.

Семеняк покинул Россию, ему закрыт въезд в страну на 25 лет.