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СБУ попыталась зачистить: Опубликовано видео задержания украинского спецагента в России
07 июня 2021, 12:25 • 543 • Политика
Ранее ФСБ разоблачила агента Украины Алексея Петровича Семеняка, который был "консультантом" СБУ, что могло нанести вред интересам России.
ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента Алексея Семеняка - ранее сообщалось, что он оказывал "консультативную помощь" СБУ. Он работал на украинские спецслужбы и мог нанести вред интересам России.
На допросе Алексей Семеняк признался, что СБУ координировала его действия на протяжении длительного времени.
Во время обысков у мужчины нашли гаджеты, где были сообщения от сотрудников украинских спецслужб с предложением помощи в решении "рабочих вопросов". Какая именно информация была в сообщениях, не уточняется.
Также ФСБ сообщило, что во время разработки агента СБУ пыталась удалённо стереть информацию с его гаджетов, рассчитывая его защитить, однако ФСБ предотвратила эту попытку.
Семеняк покинул Россию, ему закрыт въезд в страну на 25 лет.
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