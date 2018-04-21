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СБУ похвасталась поимкой очередного российского шпиона

21 апреля 2018, 21:24  •  87 • В России

Служба Безопасности Украины сумела обезвредить очередного российского агента. И не какого-то там бородатого мужика с кривыми кинжалами за поясом и удостоверением «диверсанта ГРУ» в левой руке, в буденовке со звездой и волочащимся за ним по мостовой парашютом, а настоящий военный пенсионер, полковник ВСУ в запасе, работавший после выхода на пенсию на стратегическом предприятии Украины.

По данным СБУ, вербовка экс-военного произошла не так давно: «В июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки».

В чем же был интерес российской разведки? Какие такие военные тайны Украины выдавал шпион?

- За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы России, в частности, интересовались информацией по выполнению гособоронзаказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении СБУ.

Нет, ну вот что наших интересовало, например, сколько там Петро Порошенко принимает с утра, могу понять. Или сколько наличности у Турчинова припасено на случай бегства? В конце концов, какие действия планирует предпринять Аваков со своими бандами националистов, или когда ВСУ пойдут в наступление на Донбассе? В каждую из этих версий я готов поверить. Но вот что интересовали именно « разработки новейших авиационных (!), не наземных, а авиационных систем обнаружения беспилотников? Извините, а на что Украина будет устанавливать эти системы?

Еще более удивительно, что шпион «пытался приобрести беспилотный аппарат украинского производства, чтобы затем передать его России для проведения ею воздушной разведки». У России, конечно же, нет ни своих беспилотников, ударных или разведывательных, ни закупленных в Израиле и других странах. Настолько нет, что надо обязательно обескровливать украинские ВСУ на предмет беспилотников со штампов «Made in China», которые украинское воинство приобретает на AliExpress.

Впечатляют и другие доказательства вины «агента Кремля». Так, например, как считают в СБУ, «после выполнения «задач» злоумышленник планировал выехать в страну-агрессор и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки России гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории. Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте». Шпионы, они такие, очень предусмотрительные, как только идут на вербовку, сразу переоформляют пенсию на страну. Которая их завербовала. А то потом «перейдут границу у реки» а жить там на что?

Ну и, конечно же, еще один настораживающий фактор, мимо которого контрразведчики и следователи СБУ просто не могли пройти. Экс-военный – уроженец России. Более мощного доказательства трудно найти. Разве что если бы его взяли с чертежом новой конструкции стратегического самогонного аппарата.

Господа СБУшники, пошерстите правительство! У вас там столько уроженцев России. Один Климкин, например, чего стоит. А ведь во все тайны внешней политики посвящен. И про вступление в НАТО и в ЕС, и еще куда-нибудь. Или, наоборот, про выход откуда-нибудь. Пошерстите, пошерстите, там наверняка у кого-нибудь, не у Гройсмана, так у Туки или еще кого в столе обязательно найдется или парашют, или буденовка, или паспорт громадянина Российской Федерации. Не зря ведь они друг друга обвиняют в службе Кремлю и лично Путину.

Российская разведка интересовалась передовыми украинскими военными разработками. Насмешили, честное слово. Четыре году уже в цирк не хожу. И пока на Украине свидомые заправляют, точно еще не пойду.

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