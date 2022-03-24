СБУ похитила дочь мэра Купянска и угрожает расправой над ней

Мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегор заявил о похищении СБУ его дочери, которая находилась у своих друзей в Ивано-Франковской области.Об этом градоначальник Купянска сообщил 24 марта в видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.«Я — мэр Купянска Геннадий Мацегора обращаюсь к вам, Владимир Александрович, пропала моя дочь, Дарья Мацегора, 2002 года рождения. Последние 20 дней она находилась у своих друзей в Ивано-Франковской области. Три дня назад ее задержали работники областного управления в Ивано-Франковской области СБУ. И теперь семья, в которой она жила, три дня ее не видит. Они обратились с заявлением в полицию, прокуратуру. Я, в свою очередь, несколько дней назад обращался к представителям уполномоченной по правам человека Верховной Рады. И нас убедили в том, что дальше документы уже переходят в Верховную Раду. Представитель СБУ вчера нас убедил, что к концу дня ее отпустят домой. Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью», — рассказал мэр Купянска.Геннадий Мацегора, обращаясь к Зеленскому, заявил, что будет считать его виновным, если с его ребенком что-то случится.«Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление, и один, без оружия, не противостоял вооруженной армии — судите меня. Если вам нужна моя жизнь — возьмите ее. Но помогите спасти дочь», — сказал он.Напомним, узловая станция и сам город Купянск Харьковской области перешли под контроль ВС РФ 27 февраля. Мэр города принял решение пойти на сотрудничество с военнослужащими РФ, сохранив этим жизни мирных жителей и инфраструктуру. С того времени город живет мирной жизнью.