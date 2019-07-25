СБУ, пограничники и военная прокуратура: Геращенко проговорилась о деталях захвата русских моряков Украиной

Об этом Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке. Большая часть поста оказалась посвящена украинским морякам, которые в прошлом году были арестованы в Керченском проливе за провокацию.

Сторонница экс-президента Незалежной Петра Порошенко рассказала, дескать, Киев уже пошел навстречу России в вопросах освобождения арестантов. Поскольку в Москве выдвинули ряд условий, то после долгих раздумий Киев готов их принять – во всяком случае, по словам Геращенко.

Она упомянула, что таким образом украинские власти-де дают России возможность сохранить лицо. И тут же перешла на ситуацию с захваченными в Керченском проливе русскими моряками. Она написала, что в их задержании приняли участие "СБУ, пограничники и военная прокуратура".