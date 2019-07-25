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СБУ, пограничники и военная прокуратура: Геращенко проговорилась о деталях захвата русских моряков Украиной
25 июля 2019, 22:39 • 163 • Политика
Украинский политик Ирина Геращенко проговорилась о деталях захвата русских моряков в Керченском проливе. По озвученным ею данным, в акватории российское судно поджидала целая компания из сотрудников СБУ, пограничников и военной прокуратуры.
Об этом Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке. Большая часть поста оказалась посвящена украинским морякам, которые в прошлом году были арестованы в Керченском проливе за провокацию.
Сторонница экс-президента Незалежной Петра Порошенко рассказала, дескать, Киев уже пошел навстречу России в вопросах освобождения арестантов. Поскольку в Москве выдвинули ряд условий, то после долгих раздумий Киев готов их принять – во всяком случае, по словам Геращенко.
Она упомянула, что таким образом украинские власти-де дают России возможность сохранить лицо. И тут же перешла на ситуацию с захваченными в Керченском проливе русскими моряками. Она написала, что в их задержании приняли участие "СБУ, пограничники и военная прокуратура".
"Со временем, как пишет УП со ссылкой на рус СМИ, российский экипаж отпустили. Пришло время отпустить украинских моряков! Тем более, шаги для сохранения Россией лица, украинская власть и делегированные переговорщики сделали", - написала Геращенко.
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