СБУ подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина"

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КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

"Подтверждаю: обыски действительно проводятся в офисе агентства "РИА Новости - Украины", задержан его руководитель", написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

По ее словам, ведомство имеет "обоснованную доказательную базу" для своих действий. Гитлянская также пообещала "по завершению следственных действий" через несколько часов сообщить дополнительные подробности.