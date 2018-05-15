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СБУ подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина"

15 мая 2018, 13:54  •  46 • Украина

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

"Подтверждаю: обыски действительно проводятся в офисе агентства "РИА Новости - Украины", задержан его руководитель", написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

По ее словам, ведомство имеет "обоснованную доказательную базу" для своих действий. Гитлянская также пообещала "по завершению следственных действий" через несколько часов сообщить дополнительные подробности.

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