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СБУ подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина"
15 мая 2018, 13:54 • 46 • Украина
КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
"Подтверждаю: обыски действительно проводятся в офисе агентства "РИА Новости - Украины", задержан его руководитель", написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.
По ее словам, ведомство имеет "обоснованную доказательную базу" для своих действий. Гитлянская также пообещала "по завершению следственных действий" через несколько часов сообщить дополнительные подробности.
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