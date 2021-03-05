СБУ планирует задержать Монтян

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшее время может задержать известного адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян.Об этом сообщил известный украинский журналист, специализирующийся на расследованиях, и приятель Монтян Владимир Бойко.«Пошли слухи, что доблестная СБУ под шумок хочет задержать Татьяну Монтян — из мести за то, что Татьяна развалила в суде дело по обвинению в "государственной измене" Руслана Коцабы и добилась оправдательного приговора», — написал он у себя в Facebook.Комментариев Монтян, Коцабы или пресс-центра СБУ по этому поводу не поступало.Татьяна Монтян, вдова судьи Юрия Василенко регулярно выступает с беспощадной критикой украинской власти, установившейся в стране после известного «майдана». Под прицелом у Монтян был и Петр Порошенко и ныне действующий президент Владимир Зеленский. У многих неоднократно возникал вопрос, почему Монтян до сей поры не заинтересовала украинские правоохранительные органы, тем более, что она неоднократно посещала самопровозглашенные республики Донбасса, а также давала интервью российским СМИ. В качестве ответа на этот вопрос звучало мнение, что украинские власти ее просто боятся трогать, поскольку Монтян очень квалифицированный юрист, и ее преследование может обернуться для властей громким и позорным провалом.Напомним, ранее Татьяна Монтян сообщила, что Украина «идёт ко дну, как "Титаник"», и спрогнозировала, что спасти ее может только «нападение Путина».