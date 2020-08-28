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СБУ отменяет Конституцию: пророссийски настроенным гражданам запретят голосовать

28 августа 2020, 16:15  •  150 • Украина

Лицам, которые сотрудничают с «государством-агрессором» или имеют гражданство других государств должно быть на законодательном уровне запрещено участвовать в местных выборах в Украине 25 октября. Об этом публично заявил глава СБУ, близкий друг президента Зеленского, Иван Баканов. Свое мнение он высказал во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с РФ, а также лиц, имеющих гражданство других государств», - подтверждает официальное сообщение на сайте ведомства.

Это значит, что Саакашвили, Коломойский, Абромавичус точно не смогут принять участие в украинских выборах – все эти политики имеют двойное гражданство. А Саакашвили и Коломойский – еще и собственные политпроекты, которые примут участие в местной избирательной кампании.

«Тогда надо первым делом запретить маму и папу лейтенанта Баканова и даже самого лейтенанта: ведь его сделали в сотрудничестве и на территории того самого «агрессора», - подметила журналист Елена Скидан.

Кстати, супруга главы СБУ, Оксана Лазаренко имеет гражданство России с правом проживания в Украине. Видимо, она будет первой, кого Баканов заставит сидеть дома в день выборов.

«А как же быть с Леонидом Кравчуком, который сейчас активно общается с россиянами в ТКГ? Как быть с украинскими журналистами и депутатами, которые выступают на российских федеральных каналах? Они сотрудничают с «агрессором» - или как? Я уж не говорю про Порошенко с его Липецкой фабрикой и знаменитым «Жму руку. Обнимаю», - прокомментировала заявление Баканова политик Елена Бондаренко.

«Перед тем как бросить в урну бюллетень надо будет ответить на вопрос: Крым чей? Есть ли родственники в России? Герой для тебя Бандера или нет? И тогда можешь бросать бюллетень, если ответишь правильно», - горько иронизируют украинцы по поводу новых электоральных установок СБУ.

А некоторые, такие как журналист Андрей Манчук, прямо указывают, что глава СБУ публично предложил отменить конституцию Украины, где гарантируются равные избирательные права и свобода выбора всем гражданам.

«Напомню, что полмиллиона жителей Донбасса уже лишены права избираться и быть избранными на местных выборах. Судя по заявлению Баканова, в дальнейшем власти намерены в принципе отобрать у своих политических противников право голоса. Полагаю, это вопрос ближайшего времени», - написал Манчук.

Более того, ряд экспертов предполагают, что власть пойдет еще дальше и ограничит участие в выборах всех «нелояльных» к ней избирателей, причем – используя методы нацистской Германии.

«Пророссийски настроенным» избирателям тоже запретят на выборы ходить.. и уже скоро - ведь и в нацистской Германии евреев не сразу в крематории загоняли», - отмечают пользователи соцсетей.

Украинцы возмущены ущемлением их конституционных прав:

«А если хорошая половина населения имеет родственников в России? Отказаться от них? СБУ хочет что, авторизировать концлагерь?! И почему этой, так сказать безопасностью, занялись в СБУ? Явно, это агония власти. Особенно в условиях, когда 70% населения Украины считает Россию братской страной», - считает Тамила Поберенец.

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