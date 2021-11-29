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СБУ открыла дело по "госперевороту" гражданами Украины и России

29 ноября 2021, 22:30  •  163 • Политика
Фото: depositphotos.com
Количество и личности подозреваемых не раскрываются
Служба безопасности Украины начала расследование по делу о госперевороте гражданами Незалежной и России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 ноября.
"Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии", – говорится в сообщении.
В ведомстве не раскрывают количество и личности подозреваемых.
Таким образом СБУ с опозданием в два дня отреагировала на громкое заявление президента страны Владимира Зеленского, сделанное им в пятницу, 26 ноября, в ходе большой пресс-конференции с местными СМИ. Тогда лидер нации объявил, что спецслужбы проинформировали его о запланированном на 1 декабря в соборной государственном перевороте.
По его словам, к захвату власти может быть причастно окружение донецкого олигарха, покинувшего Донбасс после событий 2014 г., Рината Ахметова. Якобы на госпереворот "выделяются миллиарды долларов".
Сам Ахметов заявление пана Зеленского назвал лживым, обещав и дальше "защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны".

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