СБУ открыла 15 дел против Порошенко

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань пожаловался на усиливающийся прессинг экс-гаранта.Так, Головань сообщил, что против Петра Порошенко уголовные дела завела и Служба безопасности Украины (СБУ).СБУ открыла 15 уголовных производств против пятого президента Украины, заявил он сегодня в ходе брифинга.«4 сентября появилось немало-немного — 15 новых производств, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это (сделала, — ред.) уже Служба безопасности Украины. По тем же лекалам скроены эти производства», — приводят слова Голованя украинские СМИ.По данным адвоката, производства открыты, в частности, по статьям «Посягательство на территориальную целостность», «Свержение конституционного строя и захвата государственной власти», «Государственная измена», «Финансирование терроризма».Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) имело в производстве более 20 дел, в которых фигурировал Порошенко, однако недавно было заявлено, что часть из них закрыты. Лишь в одном из них пятом президенту объявили подозрение. Так, следствие считает, что в 2018 году он «выдал преступный приказ», которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок, полагают следователи, по приказу Порошенко назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.В то же время сегодня стало известно, что киевский Печерский суд обязал Генпрокуратуру открыть новое уголовное дело относительно бывшего президента. Оно касается заявлений его бывшего соратника Давида Жвании о подготовке Петром Порошенко государственного переворота с целью свержения Владимира Зеленского.