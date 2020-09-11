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СБУ открыла 15 дел против Порошенко

11 сентября 2020, 16:40  •  128 • Украина

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань пожаловался на усиливающийся прессинг экс-гаранта.

Так, Головань сообщил, что против Петра Порошенко уголовные дела завела и Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ открыла 15 уголовных производств против пятого президента Украины, заявил он сегодня в ходе брифинга.

«4 сентября появилось немало-немного — 15 новых производств, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это (сделала, — ред.) уже Служба безопасности Украины. По тем же лекалам скроены эти производства», — приводят слова Голованя украинские СМИ.

По данным адвоката, производства открыты, в частности, по статьям «Посягательство на территориальную целостность», «Свержение конституционного строя и захвата государственной власти», «Государственная измена», «Финансирование терроризма».

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) имело в производстве более 20 дел, в которых фигурировал Порошенко, однако недавно было заявлено, что часть из них закрыты. Лишь в одном из них пятом президенту объявили подозрение. Так, следствие считает, что в 2018 году он «выдал преступный приказ», которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок, полагают следователи, по приказу Порошенко назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

В то же время сегодня стало известно, что киевский Печерский суд обязал Генпрокуратуру открыть новое уголовное дело относительно бывшего президента. Оно касается заявлений его бывшего соратника Давида Жвании о подготовке Петром Порошенко государственного переворота с целью свержения Владимира Зеленского.

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