|
СБУ отбирает криптовалюту, открывая липовые дела о «финансировании терроризма»
25 мая 2021, 16:25 • 89 • Украина
В СБУ наладили схему незаконного обогащения на криптовалютах с помощью механизма фабрикования уголовных дел о финансировании терроризма.
Сами сотрудники спецслужбы майнингом не занимаются, предпочитая отбирать уже полученную криптовалюту у владельцев майнинговых ферм. Криптовалютная ферма - это, прежде всего, довольно много дорогостоящего оборудования. Вычислить местонахождение криптофермы нетрудно: она потребляет довольно много энергии, так что для ее организации обычно проводят усиленное электропитание. И если в какое-то ничем не выдающееся помещение заводят линию усиленной мощности, несложно догадаться, чем там занимаются.
Единственное отличие СБУ от привокзальных бандитов заключается в том, что им для отжима чужой собственности нужны хоть какие-то основания. Но с этим проблем не возникает. Схема очень простая, но эффективная: правоохранители являются с обыском к жертве, утверждая, что он направлял криптовалюту на финансирование ДНР и ЛНР. Открывается дело по статье 258-5 УК Украины (финансирование террористических организаций), по которому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования сбушники получают возможность на изъятие техники, которая, мол, якобы является «орудием преступления». Конечно, доказать такую версию в суде практически нереально, но само рассмотрение таких дел зачастую длится годами и все это время техника находится под арестом.
Дабы избежать таких неприятностей через определенное время владельцам крипто-ферм делают предложение, от которого нельзя отказаться: или вы выкупаете свою технику за треть стоимости, или просто больше никогда ее не увидите. Естественно, многие соглашаются на такое «сотрудничество», опасаясь лишний раз связываться со спецслужбами.
В последнее время по той же схеме отрабатывают ботофермы. Целью политтехнологов в штатском также является оборудование, да и обоснование похожее: мол, ботоферма создана по указанию российских спецслужб и распространяет «антигосударственную пропаганду».
Зачем российским спецслужбам создавать ботофермы на территории Украины, если все то же самое можно делать из России напрямую - не ясно. На самом деле, конечно, никакой политикой такие фирмы зачастую не занимаются, а промышляют обычной коммерцией: набросать кому-то хороших или плохих комментариев, заминусовать или, наоборот, заплюсовать, нагнать подписчиков. В общем, любой каприз за ваши деньги. Однако закону такая деятельность не противоречит. Единственная «вина» владельцев криптовалют и ботоферм заключается в том, что сотрудникам СБУ хочется кушать вкусно и питательно, причем за чужой счет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2021, 17:50
|
18 мая 2021, 23:05
|
24 мая 2021, 02:50
|
21 мая 2021, 07:55
|
19 мая 2021, 00:55
|
22 мая 2021, 21:30
|
23 мая 2021, 02:05