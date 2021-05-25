СБУ отбирает криптовалюту, открывая липовые дела о «финансировании терроризма»

В СБУ наладили схему незаконного обогащения на криптовалютах с помощью механизма фабрикования уголовных дел о финансировании терроризма.Сами сотрудники спецслужбы майнингом не занимаются, предпочитая отбирать уже полученную криптовалюту у владельцев майнинговых ферм. Криптовалютная ферма - это, прежде всего, довольно много дорогостоящего оборудования. Вычислить местонахождение криптофермы нетрудно: она потребляет довольно много энергии, так что для ее организации обычно проводят усиленное электропитание. И если в какое-то ничем не выдающееся помещение заводят линию усиленной мощности, несложно догадаться, чем там занимаются.Единственное отличие СБУ от привокзальных бандитов заключается в том, что им для отжима чужой собственности нужны хоть какие-то основания. Но с этим проблем не возникает. Схема очень простая, но эффективная: правоохранители являются с обыском к жертве, утверждая, что он направлял криптовалюту на финансирование ДНР и ЛНР. Открывается дело по статье 258-5 УК Украины (финансирование террористических организаций), по которому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования сбушники получают возможность на изъятие техники, которая, мол, якобы является «орудием преступления». Конечно, доказать такую версию в суде практически нереально, но само рассмотрение таких дел зачастую длится годами и все это время техника находится под арестом.Дабы избежать таких неприятностей через определенное время владельцам крипто-ферм делают предложение, от которого нельзя отказаться: или вы выкупаете свою технику за треть стоимости, или просто больше никогда ее не увидите. Естественно, многие соглашаются на такое «сотрудничество», опасаясь лишний раз связываться со спецслужбами.В последнее время по той же схеме отрабатывают ботофермы. Целью политтехнологов в штатском также является оборудование, да и обоснование похожее: мол, ботоферма создана по указанию российских спецслужб и распространяет «антигосударственную пропаганду».Зачем российским спецслужбам создавать ботофермы на территории Украины, если все то же самое можно делать из России напрямую - не ясно. На самом деле, конечно, никакой политикой такие фирмы зачастую не занимаются, а промышляют обычной коммерцией: набросать кому-то хороших или плохих комментариев, заминусовать или, наоборот, заплюсовать, нагнать подписчиков. В общем, любой каприз за ваши деньги. Однако закону такая деятельность не противоречит. Единственная «вина» владельцев криптовалют и ботоферм заключается в том, что сотрудникам СБУ хочется кушать вкусно и питательно, причем за чужой счет.