СБУ оставят только борьбу со "шпионами"? "Нужна мощная контрразведка", оправдываются в Киеве

По словам Данилюка, реформа службы безопасности давно стоит на повестке дня. Но проблема заключается в том, что СБУ встроена в большое количество процессов "исторически", хотя ее ключевая функция - борьба со шпионской деятельностью на Украине.

Остальные же функции должны быть распределены по другим ведомствам. К примеру, СБУ не должна отвечать за борьбу с коррупцией, как это происходит сейчас, считает Данилюк.

По его словам, аналогичного мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский. Данилюк подчеркнул, что реформа СБУ будет разрабатываться ускоренными темпами.

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщал ранее о необходимости принятия нового закона "О Службе безопасности Украины". По его словам, необходимо также ввести контроль за спецслужбой со стороны Верховной рады.