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СБУ оставят только борьбу со "шпионами"? "Нужна мощная контрразведка", оправдываются в Киеве
29 июля 2019, 14:24 • 80 • Политика
Киев проведет "коренную реформу" Службы безопасности Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк пояснил, что Незалежной необходимо максимально усилить контрразведку и освободить службу от несвойственных ей функций.
По словам Данилюка, реформа службы безопасности давно стоит на повестке дня. Но проблема заключается в том, что СБУ встроена в большое количество процессов "исторически", хотя ее ключевая функция - борьба со шпионской деятельностью на Украине.
Остальные же функции должны быть распределены по другим ведомствам. К примеру, СБУ не должна отвечать за борьбу с коррупцией, как это происходит сейчас, считает Данилюк.
По его словам, аналогичного мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский. Данилюк подчеркнул, что реформа СБУ будет разрабатываться ускоренными темпами.
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщал ранее о необходимости принятия нового закона "О Службе безопасности Украины". По его словам, необходимо также ввести контроль за спецслужбой со стороны Верховной рады.
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