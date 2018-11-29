СБУ опубликовала «перехват переговоров» российских летчиков в ходе инцидента под Керчью

Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте «переговоры российских пилотов», якобы перехваченные ведомством. На аудиозаписи приведены переговоры, приписываемые пилотам российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с их военным управлением, которые, по словам ведомства, свидетельствуют об обстреле 25 ноября в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины.

Запись переговоров обнародована на YouTube-канале СБУ. На аудио фигурируют обороты типа «06-497, задание изменилось, не на точку. Возвращаемся ближе к материку, занимаем зону».

На брифинге заместитель главы спецслужбы Олег Фролов указал, что украинские моряки «чудом выжили» после того, как стали мишенью для российских военных. Опубликованный СБУ «радиоперехват», по его утверждению, не оставляет сомнений в том, что российское руководство осознанно приказало применить оружие против украинских кораблей.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе пограничниками ФСБ были задержаны корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские суда без разрешения пытались попасть в Азовское море, нарушили границу России и начали опасное маневрирование, после чего были задержаны.

В опубликованной ФСБ хронологии событий сообщается, что выстрелы по украинским судам производили лишь боевые корабли. Об обстреле с самолетов в хронологии ФСБ не сообщается.