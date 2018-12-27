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СБУ объявила отставного капитана ВСУ главой "агентурной сети" Генштаба России

27 декабря 2018, 16:54  •  96 • Политика
Департамент контрразведки СБУ заявил о раскрытии и пресечении деятельности "агентурной сети российской военной разведки" России. Руководителем разгромленной сети агентов был объявлен некий отставной капитан ВСУ, имеющий также еще и российское гражданство. Он был задержан. В СБУ настаивают, что он был завербован Генштабом России в Крыму.
Обо всем этом сообщил на брифинге для сотрудников украинских СМИ представитель департамента контрразведки СБУ Настюк. Он уточнил, что якобы обезвреженная его ведомством агентурная сеть действовала на территории Николаевской области.
Задержанный руководитель группы является мужчиной 1961 года рождения. По словам Настюка, он был завербован сотрудником Главного управления Генштаба России во время визита в Севастополь.
Впоследствии задержанный капитан якобы неоднократно выезжал в Крым для "проведения агентурных встреч". Утверждается, что отставной офицер и якобы имеющиеся у него пособники собирали и передавали в Россию информацию о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона.
"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшем руководстве на территории Очаковского района подполья для проведения различного рода мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе", - заявил Настюк.

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