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СБУ обвинила семь офицеров России в "развязывании агрессивной войны" в Керченском проливе

25 февраля 2019, 17:24  •  98 • В мире
Службой безопасности Украины (СБУ) возбуждены уголовные дела против семи российских военнослужащих по статье о "развязывании агрессивной войны" по следам инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе.
Об этом сообщил в понедельник спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. По его словам, дела были возбуждены следователями СБУ в Одесской области.
Обвинение основано на составах преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и ч. 2 ст. 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" Уголовного кодекса Украины, пояснил он.
Фигурантами уголовного дела являются семь военнослужащих Российской Федерации, написал Лысенко в своем Facebook. В их число входят командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Александр Моисеев, а также пять военнослужащих Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

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