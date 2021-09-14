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СБУ обнаружила тайник с оружием у белорусской границы - видео

14 сентября 2021, 21:00  •  71 • Политика
Кадр youtube.com
Силовики разбираются, чей это схрон и для каких целей он понадобился
Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе антитеррористических учений в Ровенской области наткнулись на тайник с оружием на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте во вторник, 14 сентября.
"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Белоруссией", – следует из релиза.
Силовики уточнили, что тайник обнаружили во время одной из фаз учений.
Из схрона были изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.
Сейчас этот арсенал современных украинских бандеровцев направлен на проведение взрыво-технической экспертизы.
Следственные органы проверяют информацию относительно источников происхождения изъятого оружия и боеприпасов и граждан, причастных к обустройству тайника, а также цели его применения.

Напомним, в августе прошлого года на фоне массовых акций протеста недовольных итогами президентских выборов в Белоруссии в СМИ появлялись сообщения о том, что в Республику проникали группы националистов и боевиков с Украины, чтобы подогревать ситуацию в соседней стране. Так, об этом предупреждал бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

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