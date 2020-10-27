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Партия кума Путина одержала победу на юге и востоке Незалежной

Киев не зафиксировал случаи вмешательства Москвы в региональные выборы на Украине. Об этом заявил представитель СБУ.

"Такого ничего не было пока", – цитируют "Украинские новости" собеседника из силового ведомства.

Также не увидели вмешательства РФ в избирательный процесс Незалежной и в Нацполиции, в том числе не выявлено сторонних кибератак.

Выборы местных органов власти прошли на Украине в воскресенье, 25 октября. Впервые за всю историю современной соборной к урнам пришло наименьшее количество избирателей – явка составила составила 37%. Эксперты назвали итоги этого плебисцита провалом политики президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". А также констатируют очередное разделение страны на Запад и Восток.

Так, по утверждению руководителя молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За Жизнь!" Артема Марчевского, партия ОПЗЖ, лидером которой является Виктор Медведчук, "просто "съела" Слуг на юге и востоке Украины". "Конкурентов больше нет", – написал политик в своем "Фейсбук".

Политдвижение кума российского президента Владимира Путина констатировало успех в Харькове, Николаеве, Запорожье, Славянске, показало высокие результаты в Житомире и Сумах. Представитель ОПЗЖ вышел во второй тур выборов в Одессе.

