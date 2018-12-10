|
СБУ не пропустила митрополита Илариона через линию разграничения в Донбассе
10 декабря 2018, 11:39 • 106 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) не пропустила митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
© Wikipedia
Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском.
«Единственная «причина» возникновения такой ситуации... оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», — говорится в тексте.
В УПЦ МП также отметили, что подобные действия украинских властей «можно считать провокационными».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко обратился к предстоятелю канонической УПЦ МП митрополиту Онуфрию с просьбой помочь в освобождении украинских моряков, арестованных после незаконного пересечения российской границы.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
07 декабря 2018, 15:39
|
05 декабря 2018, 05:09
|
06 декабря 2018, 16:54
|
06 декабря 2018, 02:09
|
09 декабря 2018, 14:56
|
07 декабря 2018, 18:54
|
08 декабря 2018, 04:39