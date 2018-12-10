СБУ не пропустила митрополита Илариона через линию разграничения в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) не пропустила митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском.

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации... оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», — говорится в тексте.

В УПЦ МП также отметили, что подобные действия украинских властей «можно считать провокационными».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обратился к предстоятелю канонической УПЦ МП митрополиту Онуфрию с просьбой помочь в освобождении украинских моряков, арестованных после незаконного пересечения российской границы.