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СБУ нашла в центре Киева схрон с оружием и взывчаткой

25 мая 2021, 16:25  •  97 • Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины отчитались об обнаружении в центре Киева тайника с арсеналом оружия и боеприпасов. По информации пресс-службы СБУ, схрон находился в одной из дренажно-штольных систем в Печерском районе столицы Украины.

Их тайника изъяли: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида;, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;5 снаряженных магазинов к автомату и 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, оборудовавших схрон.

Отметим, на территории Украины в обороте находится огромный арсенал оружия и боеприпасов, которые предприимчивые «патриоты» все годы донбасской войны доставляют в разные украинские регионы из зоны вооружённого конфликта, а также воруют с целью последующего сбыта из воинских частей.

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