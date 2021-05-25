СБУ нашла в центре Киева схрон с оружием и взывчаткой

Сотрудники Службы безопасности Украины отчитались об обнаружении в центре Киева тайника с арсеналом оружия и боеприпасов. По информации пресс-службы СБУ, схрон находился в одной из дренажно-штольных систем в Печерском районе столицы Украины.Их тайника изъяли: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида;, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;5 снаряженных магазинов к автомату и 320 патронов калибра 5,45x39 мм.рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, оборудовавших схрон.Отметим, на территории Украины в обороте находится огромный арсенал оружия и боеприпасов, которые предприимчивые «патриоты» все годы донбасской войны доставляют в разные украинские регионы из зоны вооружённого конфликта, а также воруют с целью последующего сбыта из воинских частей.